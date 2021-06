Wegen Corona-Pandemie : Holtumer Oktav fällt aus

Wegberg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nach intensiver Beratung habe sich der Kapellenvorstand Holtum dazu entschieden, auch in diesem Jahr die Holtumer Oktav ausfallen zu lassen. Die Gründe für diese Entscheidung liegen nach Angaben der Pfarrei in den derzeit geltenden Corona –Bestimmungen.

Der Kapellenvorstand geht davon aus, dass diese Einschränkungen im nächsten Jahr nicht mehr bestehen und die Holtumer Oktav dann wieder in bewährter Weise gefeiert werden kann. Die Pfarrei St. Martin möchte den Gedanken an Maria lebendig halten und bietet aus diesem Grunde eine marianische Woche an. Von Ende Juni bis Anfang Juli werden in den Kirchen und Kapellen der Pfarrei Heilige Messen und Wortgottesfeiern zu Ehren der Gottesmutter gefeiert, zu der alle eingeladen sind. Pfarrer Kurt J. Wecker aus Heimbach-Nideggen, den viele aus den Holtumer Oktavwochen vergangener Jahre kennen, hat während dieser Woche auch zwei Gottesdienste übernommen.