Zusage für 2021 von Pfarrer Kurt Wecker : Holtumer Oktav fällt in diesem Jahr wegen Corona aus

Holtum Weil die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie bis mindestens zum 31. August keine größeren Versammlungen zulassen, muss die Holtumer Oktav (geplant vom 21. bis 28. Juni) ausfallen. Immerhin gibt einige Ersatz-Ideen für die Gemeinde und Pilger.

In der Oktavwoche bleibe Pfarrer Wecker aber mit der Gemeinde verbunden. An jedem Morgen werden alle Gremienmitglieder, haupt- und ehrenamtlich Tätige, Mitglieder von Vereinen und Gruppierungen, einen „betrachtenden Text“ auf Grundlage seiner Predigten bekommen, der – mit Impulsen, Gebeten und Liedern angereichert – durch die ganze Woche führt.

Einzelpersonen können in der Woche auch die Wallfahrtskapelle mit dem Gnadenbild der „Schwarzen Madonna“ zum persönlichen Gebet nutzen, heißt es in der Mitteilung weiter. An der Eingangstür wird bekanntgegeben, wie viele Pilger und Pilgerinnen gleichzeitig in der Kapelle sein dürfen. Diese Anzahl muss in jedem Falle berücksichtigt werden. Pfarrer Wecker freut sich schon – zusammen mit der Gemeinde – auf die Oktav 2021, die im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 6. Juli 2021 geplant ist. Holtum ist seit dem Mittelalter ein wichtiges Zentrum der Marienverehrung, das Pilger in großer Zahl anzieht.