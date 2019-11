Holtmühlenweiher in Wegberg-Rickelrath : Taucher suchen nach Vermisstem

Einsatzkräfte der Wegberger Feuerwehr leuchteten den Uferbereich des Holtmühlenweihers aus. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg Bei der Suche nach einer vermissten Person haben Suchhunde der Polizei am Dienstag, 26. November, in der Nähe der Holtmühle an der Hospitalstraße in Rickelrath angeschlagen. Taucher fahren mit einem Boot das Gewässer ab, während die mitgeführten Hunde nach weiteren Spuren suchen.

Die Polizei alarmierte die Taucherstaffel des Kreises Heinsberg und um 16.11 Uhr die Wegberger Feuerwehr. Deren Einsatzkräfte leuchteten am späten Nachmittag den Uferbereich und das Gewässer des Weihers an der Holtmühle aus.

Der Einsatz dauert an. Taucher fahren mit einem Boot das Gewässer ab, während die mitgeführten Hunde nach Spuren suchen, berichtet Feuerwehrsprecherin Lena Graab.