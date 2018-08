Hölzerne Vorboten auf 900-Jahrfeier in Wildenrath

Jubiläum in Wildenrath : Hölzerne Vorboten auf die 900-Jahr-Feier

Die Wildenrather zeigen viel Kreativität, um auf ein großes Ereignis hinzuweisen: die 900-Jahrfeier von Kirche und Ort. Foto: Theo van Kan

Wildenrath An vielen Häusern in Wildenrath stehen bunt bemalte Bretter, die auf das nahende Jubiläumsfest hinweisen.

Wer in diesen Tagen durch Wildenrath fährt, hat sich vielleicht schon gewundert. An vielen Häusern stehen bunt bemalte Bretter. Was hat es damit auf sich? Dabei fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Meistens werden die Bretter mit der Zahl 900 geziert, und oft ist ein Wappen abgebildet.

Theo van Kan vom Organisationskomitee der 900-Jahr-Festlichkeiten in Wildenrath weiß Rat: „Bei dem Wappen handelt es sich um ein gespaltenes Schild, auf der linken Seite sechs Balken abwechselnd in rot und gelb(-gold) und auf der rechten Seite auf blauem Untergrund drei weiße (silberne) Eichen“, erklärt er. Dabei handelt es sich um das Wappen der ehemals selbstständigen Gemeinde Wildenrath.

Die bunten Bretter beweisen auch die Verbundenheit der Wildenrather mit ihrem Ort und die Vorfreude auf das Fest am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September. Foto: Theo van Kan

Die Wildenrather zeigen viel Kreativität, um auf ein großes Ereignis hinzuweisen: die 900-Jahrfeier von Kirche und Ort. Die bunten Bretter beweisen auch die Verbundenheit der Wildenrather mit ihrem Ort und die Vorfreude auf das Fest am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September. Für die Wildenrather, die noch malen möchten: Rohlinge gibt es bei der Naturschutzstation Haus Wildenrath, die auch die Idee zu dieser Aktion hatte.



Vom Organisationsteam der 900-Jahrfeier werden noch Fotos für die Ausstellung gesucht. Wer hat Bilder von der Getränkefabrik Thissen, der Weberei Finken oder von einer der vielen Hauswebereien in Wildenrath? Gibt es auch noch Bilder von der Landwirtschaft in Wildenrath? Die Bilder werden eingescannt und sofort den Besitzern wieder übergeben. Interessierte melden sich unter der Telefonnummer 0151 22702166 oder per E-Mail an van-kan@gmx.de.

Wer noch mitmachen möchte: An der Naturschutzstation Haus Wildenrath gibt es noch Rohlinge. Foto: Theo van Kan