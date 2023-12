Beeckbach in Wegberg Haus wird wegen Hochwasserschutz abgerissen

Schon seit Jahrzehnten versucht sich die Mühlenstadt in Kooperation mit dem Schwalmverband, der sich städteübergreifend um die Abflüsse in der Region kümmert, vor Hochwasser zu schützen. Neben Rur und Niers stellt unter anderem der Beeckbach in Wegberg ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko.