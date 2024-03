Dialektdetektiv aus Wegberg Sprachforschung vor der eigenen Haustür

Doch wie kam es dazu, dass sich Dietmar Schmitz, der sich seit 30 Jahren im Historischen Verein Wegberg engagiert, dieses Projekt aneignete? „Dazu muss ich etwas ausholen“, sagt er und lacht. „Es fing eigentlich bereits in der Volksschule an. Im Kurzschuljahr 1965 habe ich damit begonnen, die Sütterlinschrift zu üben, jedoch lediglich einzelne Buchstaben auf meiner Schreibtafel“, erinnert er sich. Das war die Grundlage für alles, was folgen sollte. „Als Jugendlicher begann ich, mich mit Ahnenforschung zu befassen – irgendwann kommt man dann an den Punkt, an dem man Standesamturkunden lesen muss, zum Teil in Kurrentschrift.“ Obwohl er selbst kein Platt spreche, seien ihm die regionalen Unterschiede aufgefallen, schon zwischen Klinkum und Arsbeck waren sie sehr deutlich. „Die Besonderheiten in der Sprache, die sich anhand der Wenkerbögen vergleichen und nachvollziehen lassen, werden wissenschaftlich aufgearbeitet. Dabei wollte ich mitmachen.“ Im Juli vergangenen Jahres begann Dietmar Schmitz also damit, die Wenkersätze zu transliterieren. „Ich bin jetzt beim 250. Bogen, jeder Bogen besteht aus 40 Sätzen. Damit soll dann auch Schluss sein.“