Historischer Verein Wegberg Ehrung für Engagement für die Mundart

Die Übergabe der Urkunde an Dietmar Schmitz, die stellvertretend Landrat Stephan Pusch und Wegbergs Bürgermeister Christian Pape im Beecker Flachsmuseum vornahmen, nutzte der Verein dazu, das Forschungsprojekt unter dem Namen „Dä Berker Wenk-er“ Mitgliedern und interessierten Gästen vorzustellen. Der doppeldeutige Titel spielt dabei mit dem (frischen) Wind („Wenk“) aus Wegberg („Berk“) und dem Eigennamen des Dialektologen Georg Wenker. Um möglichst flächendeckende Daten zu bekommen, verschickte der aus Düsseldorf stammende, an der Uni Marburg arbeitende Sprachforscher Georg Wenker (1852-1911) – mit Unterstützung der Schulbehörden – ab 1876 Fragebogen an die „Herren Lehrer des Rheinlands“, in denen rund 40 standardsprachliche Sätze in den Dialekt zu übersetzen waren. Wenkers Ziel war es, die verschiedenen Mundarten und Dialektgrenzen der Rheinprovinz, geografisch aufbereitet, auf einer Karte abzubilden und einen „Sprachatlas des Deutschen Reiches“ zu erstellen. Mehr als 57.000 der von den Lehrern aus den Regionen zurückgesandten sogenannten „Wenkerbögen“ lagerten fast 140 Jahre in den Archiven der Universität Marburg. Um damit aber forschend arbeiten zu können, müssen die handschriftlich ausgefüllten Wenkerbögen mit ihren 40 bzw. 42 Sätzen erst mal entziffert, „transliteriert“ werden, da sie in deutscher Kurrentschrift, dem Vorgänger der Sütterlinschrift, abgefasst und schwer lesbar sind. Einige Wegberger Vereinsmitglieder – allen voran Dietmar Schmitz – unterzogen sich dieser Sisyphos-Arbeit, nachdem im März 2022 die Wenkerbögen von der Uni Marburg in einem Wenkerbogen-Katalog online gestellt worden waren und für engagierte Laienforscher eine Transliterations-App geschaffen worden war, mit der auch Schmitz die transliterierten Sätze von den Bögen hochlud.