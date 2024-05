Historischer Verein Wegberg Ehrung für die Übersetzung von 10.000 Wenker-Bögen

Die Verleihung der Urkunde der Philipps-Universität Marburg an Dietmar Schmitz und die damit verbundene Würdigung der Arbeit im Bereich Mundart will der Historische Verein zum Anlass nehmen, das Projekt „Georg Wenker – Berker Wenk-er“ vorzustellen. In einem Begleitschreiben zur Urkunde würdigt Prof. Dr. Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas, Philipps-Universität Marburg die Transliterationsarbeit von Dietmar Schmitz und dankte ihm für seine unermüdliche Arbeit bei der Transliteration der historischen Wenkerbögen. In kurzer Zeit habe er es geschafft, über 10.000 Sätze zu transliterieren, das sei „eine unglaubliche Leistung“, die das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas sehr zu schätzen weiß.