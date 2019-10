Vortrag zur Zeit vor Stadtwerdung von Wegberg 1973 : Bewegte Rückschau eines Zeitzeugen

Wegberg Hans Langerbeins zeigt historische Aufnahmen aus der Zeit vor der Stadtwerdung 1973.

„Die Struktur der Innenstadt ist wie heute, Bahnhofstraße und Maaseiker Straße sind zu erkennen“, legte er dar. Auch hundert Jahre später hatte sich wenig geändert. Doch war die Bahnlinie dazu gekommen. Ende der 1940er Jahre waren zusätzlich bereits Bahnhof, Krankenhaus, Burg und Amtsgericht gebaut. Der Referent vollzog des Weiteren mit Bildmaterial und Erzählungen die Veränderungen in den einzelnen Straßen sowie rund um Kirche und Rathaus nach. So war in der Hauptstraße das Alte Rathaus an der Stelle des heutigen Brunnens zu sehen. Zur Besetzung durch belgische Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg zitierte er Augenzeugen Josef Baltes. Es fuhren in den 1920er Jahren Pferdefuhrwerke, und sieben Lokale gab es. Und „bei starkem Gewitter oder Schneeschmelze trat der Beeckbach über das Ufer und die Hauptstraße stand unter Wasser.“ Ab den 1950er Jahren zeugten Fotos von Zeiten, in denen dort durch Wochenmärkte und Straßenverkehr Betrieb war. An der Tüschenbroicher Straße war beispielsweise der Saal des ersten größeren Hotels – das „Hotel zum Schwanen“ – Veranstaltungsort für Kirchenmusik und Theater. Und Aufnahmen und kolorierte Postkarten zeugten im Bereich rund um Kirche und Rathaus von Entwicklungen im Laufe der Jahrzehnte.