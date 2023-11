Kleiderkammer in Wegberg „Sankt Martin Hilft“ zieht an

(RP) An Donnerstagnachmittagen wird es betriebsam in Teilen des ehemaligen Karmeliterklosters im Herzen von Wegberg. Denn dann öffnen in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die im Untergeschoss des historischen Gebäude eingerichtete pfarreigene Kleiderkammer.