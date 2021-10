Aktion der katholischen Pfarrei St. Martin Wegberg : Ein Weihnachtsbaum voller Kinder-Wünsche

Wegberg Bereits zum vierten Mal in Folge möchte die Initiative „Sankt Martin Hilft“ der katholischen Pfarrei St. Martin Wegberg in der Vorweihnachtszeit wieder die Aktion „Wunschweihnachtsbaum“ durchführen.

Mit ihrer Aktion möchte die Initiative „Sankt Martin Hilft“ der katholischen Pfarrei St. Martin Wegberg betroffenen Kindern mit der Erfüllung eines Geschenkewunsches zu Weihnachten eine Freude bereiten. Dies kann aber nur gelingen, wenn Menschen sich bereit erklären, eine „Wunschpatenschaft“ zu übernehmen. Daher hoffen die Organisatoren nun auf eine große Zahl an Mitwirkenden: Die Aktion wird im Rahmen des Patronatsfestes der Pfarrei St. Martin am Sonntag, 7. November, in der Pfarrkirche St. Peter & Paul eröffnet. Die Wünsche sind auf Anhängern in Form einer Glocke notiert und hängen an einem Weihnachtsbaum. Im Anschluss an die beiden Gottesdienste, die um 11 und 19 Uhr gefeiert werden, können Wunscherfüller die Wunschzettel der Kinder an sich nehmen. Sie sind gebeten, ihre Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen in eine Liste einzutragen.