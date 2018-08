Herbert und Ruth Fervers feiern Goldhochzeit in Wegberg-Beeck

Beeck Im Flachsdorf steht ein großes Fest bevor: Ruth (70) und Herbert Fervers (71) sind seit 50 Jahren verheiratet und feiern mit dem Ort.

Der Serenade im Vincentiushaus (Pfarrheim) am Kirchplatz am Freitag, 17. August, folgt am Samstag, 25. August, ein feierliches Dankamt in der Kirche St. Vincentius-Beeck.

Es war im Jahr 1963, als die Beecker St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft mit einem großen Fest ihr 500-jähriges Bestehen feierte und sich das „Klenkemer Mädche“ Ruth und der „Biäker Jong“ Herbert über den Weg liefen. Er war 16, sie 15 Jahre jung. Was sie schon damals einte, war, dass beide in Vereinen aktiv waren: Herbert spielte in Beeck erfolgreich Fußball. Ruth sang in ihrem Heimatdorf Klinkum im Kinderchor und tanzte in der Funkengarde. Am 24. August 1968 gaben sich die beiden in der Klinkumer Kirche „Zur Heiligen Familie“ das Ja-Wort, zwei Tage nach der standesamtlichen Hochzeit. Gefeiert wurde damals in der Gaststätte des späteren Bürgermeisters Fritz Jakobs.