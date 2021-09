Skatfreunde Tüschenbroich : Helmut Jakobs ist Skat-Clubmeister

Tüschenbroich Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause schlossen jetzt 19 Spieler im Pfarrheim die interne Clubmeisterschaft der Skatfreunde Tüschenbroich für das Sportjahr 2020 ab. Diese Spieler waren besonders erfolgreich.

Am ersten Verfolgertisch trafen Paul Geradts mit 1371 Punkten, Werner Sturm mit 1053 Punkten, Toni Barth mit 1000 Punkten sowie Heinzbert Hanraths mit 979 Punkten aufeinander. Gödecke behielt am Spitzentisch mit 1216 Punkten die Oberhand, musste sich in der Tageswertung allerdings Helmut Joerissen geschlagen geben, der mit 1142 Punkten seine führende Position verteidigte und auf insgesamt 2759 Punkte kam. Gödecke kam mit 2590 Punkten auf den zweiten Platz. Helmut Bronckhorst erspielte sich am dritten Tisch mit überragenden 1629 Punkte Tagesbestleistung und belegte so mit 2565 Punkten Position drei in der Tageswertung.