Martinskomitee sucht Unterstützung : Ehrenamtliche gesucht, um Martinszug 2020 zu sichern

Wegberg Martinskomitee Wegberg-Mitte sucht Unterstützung. Dieses Jahr ist der Martinszug am 11. November.

„Sollten wir keine neuen Helfer finden, ist es leider fraglich, ober der Martinszug in Wegberg-Mitte 2020 ziehen wird“, sagt Marlies Schmitz. Schon in diesem Jahr könne wegen fehlender ehrenamtlicher Helfer in einigen Bezirken nicht gesammelt werden. Wer mitmachen und das Martinskomitee unterstützen möchte, kann sich unter 02434 925179 melden.