Heimatvereine treffen sich in Wegberg „Over de grens - Über die Grenze“

Ragdy van der Hoek ist ein Historiker und Publizist aus Venlo, der schon seit vielen Jahren die Unterschiede untersucht, die infolge der Festlegung der deutsch-niederländischen Grenze im Jahr 1815 entstanden sind. Die Ergebnisse seiner Recherchen hat er in einem Buch zusammengetragen. In seinem Vortrag erzählte der Autor, wie die Landesgrenze zustande kam und welchen Einfluss dies auf die Menschen in der Grenzregion hatte. Trotz geografischer Nähe und geschichtlichen Gemeinsamkeiten hätten sich Unterschiede heraus gebildet: „Wir denken manchmal, unsere Nachbarn zu kennen, aber was wissen wir wirklich voneinander? Was trennt und was verbindet uns?“