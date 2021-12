Heimatverein-Netzwerk im Erkelenzer Land : „Ein guter Nachbar ist ein edel Kleinod“

Wegberg Das Netzwerk der Heimatvereine Rur, Schwalm, Nette begrüßt den Heimatverein der Geilenkirchener Lande als neues Mitglied in seiner Mitte.

Der Niederrhein als gemeinsame Heimat beiderseits der Grenze: Vertreter von acht Heimatvereinen im Verbund des Netzwerks RSN (Rur, Schwalm , Nette) haben sich nun zum Gedankenaustausch im Hotel Esser in Kipshoven getroffen. RSN-Moderator Leo Gerigk aus Niederkrüchten begrüßte besonders die Neu-Mitglieder vom Heimatverein der Geilenkirchener Lande, Vorsitzender Rudi Grübl und Geschäftsführer Hans-Josef Hesselmann, sowie Rita Hündgen als neue Vorsitzende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande und Nachfolgerin von Günther Merkens.

Dass Arbeit an der Heimatforschung und -pflege Geld kostet, ist eine lange Konstante – wie man zusätzlich an Geld kommt, verriet Wiel Aerts von der Euregio Rhein-Maas-Nord mit Sitz in Mönchengladbach.