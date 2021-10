Heimatpreis in Wegberg : Linke für Mühlenstein-Team

Heimatpreis in Wegberg

Wegberg Die Stadt Wegberg sucht Vorschläge für die Verleihung des Heimatpreises. Der Preis soll das Engagement von Vereinen, Initiativen oder Privatpersonen aus dem Stadtgebiet im Bereich Heimat würdigen.

Die Fraktion Die Linke im Rat der Stadt Wegberg teilt mit, dass sie Anke Schneider und ihr Malerinnen-Team der Mühlensteine als Preisträger vorgeschlagen hat. Initiatorin Anke Schneider und ihr Team bemalen Steine, die in Wegberg ausgelegt werden, um Findern damit eine kleine Freude zu bereiten.

Hinzu kommt ein besonderer sozialer Aspekt: Seit geraumer Zeit werden Präsentkörbe mit Mühlsteinen in unterschiedlichen Geschäften, Tankstellen und Bäckereien in Wegberg ausgelegt, um so Spenden für den wohltätigen Zweck zu generieren.