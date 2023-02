Heimatpreise verliehen Im Einsatz für die Wegberger Heimat

Auf dem dritten Platz (1000 Euro) für das abgelaufene Jahr landeten Manfred Müchen und Hermann-Josef Heinen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Mundartpflege in einer ganz besonderen Form zu betreiben. Im Corona-Lockdown entstand bei den beiden kreativen Herren die Idee, Müchens Lieder in Wegberger Platt online einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Heinen, pensionierter Lehrer der ehemaligen Bergberufsschule in Hückelhoven, übernahm dabei den Technik-Part, filmte Müchen, der sich beim Singen auf der Gitarre begleitete – und stellte die fertigen Video-Clips ins Internet.