Auszeichnung der Stadt Wegberg : Heimatpreis 2020 für den Mühlenmarkt

Wegberg Die Akteure des Mühlenmarktes sehen in dem Heimatpreis ein „go on“ für die Zukunft und eine Bestätigung der bisherigen Aktivitäten, um die Innenstadt Wegbergs zu beleben.

Auch die Stadt Wegberg würdigt bürgerschaftliches Engagement, und so hat auch die Schwalmquellstadt einen Heimatpreis zu vergeben, den Bürgermeister Michael Stock nun überreichen durfte. Ausgeschrieben worden war zuvor der Heimatpreis der Stadt Wegberg für das Jahr 2020.

Der Mühlenmarkt Wegberg wird mittlerweile Musterprojekt genannt, dank der Bürgerinitiative Wegberger Innenstadt Entwicklung BIWIE hatte sich das Projekt entwickelt. Nun freuen sich die Akteure darüber, den Wegberger Heimatpreis des Jahres 2020 erhalten zu haben. „Der Heimatpreis ist die Bestätigung und Würdigung der Vergangenheit und ein ,go on’ für die Zukunft“, fasste Karsten Toemmler-Stolze, der Sprecher der Bürgerinitiative, zusammen. Bei der Preisübergabe warf er einen Blick zurück: „Der Mühlenmarkt basiert auf einem Bürgerforum, bei dem es darum ging, was sich hier vor Ort umsetzen lässt. Als BIWIE haben wir dann bei der Umsetzung mitgeholfen.“

Ins Zentrum der gemeinsamen Arbeit gerückt hat die BIWIE ein Zitat aus der Bibel. „Suchet der Stadt Bestes“, steht im Alten Testament zu lesen, erklärte Toemmler-Stolze. Dieses Zitat habe man sich zu Herzen genommen und überlegt, wie es sich auf Wegberg übertragen lässt. Karsten Toemmler-Stolze: „Wir dürfen nicht nur an uns selbst denken, gerade auch in Zeiten wie diesen“, appelliert er an die Menschen, etwas zu bewegen.