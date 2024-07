Nach langem Warten So weit ist der Glasfaserausbau in Wegberg vorangeschritten

Der Austausch großer Datenmengen und ein hoher Grad der Vernetzung sind schon längst wesentliche Faktoren, um für die Zukunft gut gewappnet zu sein. Das gilt für den Privatgebrauch genauso wie für den beruflichen Kontext und in ganz besonderem Maße natürlich auch für die Schulen. Digitalisierung lautet hier das Zauberwort. Und an dieser Stelle gab es in Wegberg – wie in vielen anderen Kommunen Nordrhein-Westfalens – noch Nachholbedarf. Das fiel gerade während des Distanzunterrichts während der Corona-Pandemie besonders auf. So hat die Mühlenstadt große Anstrengungen unternommen, das schnelle Netz an den Schulen auszubauen. „Moderne, digitale Lern- und Lehrmethoden stellen hohe Anforderungen an die IT-Infrastruktur der Schulen“, weiß Ulrich Lambertz, Pressesprecher der Stadt Wegberg. „Bei der Stadt Wegberg legen wir daher großen Wert auf die schnelle Anbindung unserer Schulen. Wir sind dabei auch bereits sehr weit fortgeschritten.“ Bis auf eine Ausnahme seien alle Grundschulen sowie die weiterführenden Schulen bereits produktiv mit einer Glasfaserleitung angeschlossen und verfügen über hohe Bandbreiten. Der Ortsteil Arsbeck wird aktuell mit Glasfaserleitungen ausgebaut. Die momentan genutzte Leitung der KGS Arsbeck erfülle zwar bereits jetzt schon hohe Ansprüche an die Datengeschwindigkeit, „aber selbstverständlich wird auch dieser Standort zukunftsorientiert ausgerüstet“. Seitens der Stadtverwaltung zeigt man sich optimistisch, die Arbeiten in Kürze erfolgreich abschließen zu können: „Wir sind sicher, dass wir bis zum Jahresende den vollständigen Ausbau unserer Schulen mit Glasfaserleitungen fertig stellen können“, sagt Ulrich Lambertz. Das neue Netz erhöhe die Attraktivität der Kommune. Es sichere die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort.