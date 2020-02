Wegberg-Gerichhausen : Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ vor dem Höhepunkt der Session

Gerichhausen Volles Programm im Festzelt am Ottenhof: Altweiber-Ball, Mallorca-Party, Kindersitzung und Galasitzung am langen Karnevalswochenende.

Es ist eine besondere Session für die Dorfgemeinschaft Hei on Klei, schließlich feiert sie 2020 ihr jeckes Jubiläum – 11 x 11 Jahre. Mit einer stimmungsvollen Herrensitzung sowie dem eigenen Biwak, zu dem 25 Gastvereine kamen und somit für ein zwölfstündiges Programm sorgten, gab es bereits einen gelungenen Start ins Jubiläumsjahr. Legt man den Zuspruch im vergangenen Jahr zugrunde, so dürfte sich das bei den kommenden vier Veranstaltungen von Hei on Klei am langen Karnevals-Wochenende nicht ändern. Erstes Highlight wird der Altweiber-Ball am Donnerstag, 20. Februar, sein, der um 18 Uhr im Festzelt Zum Ottenhof mit einer Happy Hour beginnt. Diese Veranstaltung erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, Jung und Alt feiern hier friedlich miteinander. Wie gewohnt sorgen „DJ Scheng“ und „SO!LALA – die Karnevalsband“ für die musikalische Unterhaltung. Karten kosten im Vorverkauf sechs, an der Abendkasse acht Euro (Einlass nur mit gültigem Personalausweis). Zwei Tage später, am Samstag, 22. Februar, bietet Hei on Klei wie gewohnt „die Alternative am Karnevalsamstag“: die beliebte Mallorca-Party. Genau wie beim Altweiber-Ball freut sich die Dorfgemeinschaft auch hier über stetig steigende Besucherzahlen. Los geht es im Festzelt um 20 Uhr, für die Musik ist „Dance Sensation“ verantwortlich. Karten im Vorverkauf kosten sechs, an der Abendkasse sieben Euro (Einlass nur mit gültigem Personalausweis).