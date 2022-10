Am Beeckbach in Gerichshausen : Hei on Klei und Nabu entmüllen Waldgebiet

Gerichhausen Vor allem den besonders umweltschädlichen Plastikabfall fischten Umweltschützer und Mitglieder der Dorfgemeinschaft aus dem Grün. Das Biotop ist bereits geschädigt.

Der Nabu Wegberg und die Dorfgemeinschaft Hei on Klei sind jetzt gemeinsam gegen die Vermüllung am Beeckbach und in Gerichhausen vorgegangen. Treffpunkt war am Festplatz „Zum Ottenhof“ in Gerichhausen. Von dort schwärmten Mitglieder des Nabu und der Dorfgemeinschaft in den Wald am Beeckbach und in die Wohngebiete aus, um Abfall jeglicher Art, vor allem den äußerst umweltschädlichen Plastikmüll, aus dem Grün zu entfernen.