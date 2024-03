Frühjahrsputz in Wegberg Fleißige Helfer befreien die Natur von Unrat und Müll

Seit sechs Jahren gibt es den Frühjahrsputz nun schon, dabei sei es nicht selten gewesen, dass man kuriose Dinge gefunden habe, die nicht wie vorgesehen beim Bauhof abgegeben, sondern in den örtlichen Grünstreifen entsorgt wurden. Leo Backhaus, der zweite Vorsitzende des Vereins, erklärte, dass sowohl Klamotten als auch Autoreifen oder sogar Abflussrohre da noch lange nicht die kuriosesten Funde gewesen seien. Besonders der Streifen Natur am Beeckbach und der Ophover Mühlenweiher seien immer wieder Anlaufpunkte, an denen Menschen ungestört ihren Müll in der Natur entsorgen. Dass sowohl Menschen und Tiere als auch das Dorfbild davon Schaden nehmen, scheint für die Unratverursacher kein Gedanke wert zu sein. Der wilde Müll sei besonders für die Wildtiere gefährlich, erklärten Birgit Stevens und Daniela Krekelberg vom Nabu. Darüber hinaus können Chemikalien, die auch für Menschen hochgiftig sind, in den Waldboden und schließlich in das Grundwasser eindringen.