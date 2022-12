Nach Kreis-Veto gegen Wegberger Haushalt FDP-Fraktion will weiteres Vorgehen öffentlich beraten

Das von Landrat Stephan Pusch in Auftrag gegebene Schreiben bestätigte, was Teile des Rates bei den Haushaltsberatungen bereits befürchtet hatten: Der Kreis Heinsberg als Kommunalaufsicht meldete in der vergangenen Woche Bedenken gegen den Wegberger Doppelhaushalt an und hält den von der Verwaltung angepeilten vorzeitigen Ausstieg aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) nicht für möglich. Der Grund: Bei der Prüfung des Zahlenwerkes habe sich herausgestellt, dass „mit mittlerweile überholten Zahlen gearbeitet wurde und es daher zu erheblichen Abweichungen kommt“. Unter anderem seien die finanziellen Auswirkungen der Ukraine-Krise, der insgesamt veränderten Weltwirtschaftslage und der angepassten Kreisumlage nicht ausreichend berücksichtigt worden, so der Kreis.