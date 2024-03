Haushaltsbeschluss in Wegberg Ein Vertrauensvorschuss der Politik

Dass der Wegberger Haushalt erst im März verabschiedet werden konnte, hatte in erster Linie damit zu tun, dass die Stadt dringend auf Erleichterungen des Landes NRW warten musste. Nur durch eine so geschaffene fiktive Verbesserung bewegt sich der Etat der chronisch klammen Kommune in einem annehmbaren Bereich. Die drei bösen Buchstaben HSK (Haushaltssicherungskonzept) konnten vorerst abgewendet werden.