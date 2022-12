Haus Wildenrath Naturschutzstation will Biotopbäume langfristig erhalten

Wie Brigitta Szyska, Geschäftsführererin der Naturschutzstation, mit Blick auf den Premiumwanderweg des Naturparks Schwalm-Nette erläutert, seien die Bäume so ausgewählt worden, dass sich möglichst wenige Exemplare unmittelbar am Weg befinden und sie so nicht zu Barriere für Wanderer werden könnten. Generell, so Szyska, bestehe für Waldwege – auch wenn sie als Wanderwege ausgewiesen seien – allerdings keine Verkehrssicherungspflicht. Mit dem Betreten des Waldes müsse mit „waldypischen Gefahren“ gerechnet werden. Im Sinne der Biotopbaumförderung sei es dennoch möglich, die Wege freizuräumen, wenn ein toter Ast oder Baum den Weg versperre. Das Holz müsse aber vor Ort bleiben und dürfe laut den Förderrichtlinien wirtschaftlich nicht genutzt werden.