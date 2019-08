Aktion in Haus Wildenrath : Vom Korn übers Mehl zu Nudeln

Wegberg Menschen mit Handicap aus Wohneinheiten der Lebenshilfe und Bewohner des Wassenberger Johanniterstifts stellten gemeinsam Nudeln her. Die Aktion Mensch fördert das abwechslungsreiche Projekt in sieben Teilen.

Während die Nudeln aus eigener Herstellung einzeln auf zwei mit Silberfolie umwickelte Besenstiele gehängt werden, die zwischen zwei Stühlen hängen, erinnert sich Nils Frieman an die beiden inklusiven Termine, die bereits stattgefunden haben. Zum Thema Kräuter und Wiese habe man danach gesucht, was die Natur rund um Haus Wildenrath hergebe. Die klein gehackten Kräuter habe man dann in Quark eingerührt und bei einem gemeinsamen Picknick unter einem großen Kirschbaum verspeist. Auch diesmal machen sich die Menschen mit Handicap und Senioren aus dem Wassenberger Stift wieder auf die Suche auf dem weitläufigen Gelände der Wildenrather Naturschutzstation. Sie pflücken Himbeeren für den Nachtisch.

Teilnehmer Auch die Mädchen und Jungen aus dem Offenen Ganztagsbetrieb der Grundschule Arsbeck-Wildenrath sowie die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde in Randerath nehmen an einigen der insgesamt sieben Projekttage teil.

„Wir orientieren uns immer an den Jahreszeiten“, erläutert Sozialarbeiter Nils Frieman. Wie aus Korn Brot oder auch Nudeln entstehen, wissen einige der Bewohner aus dem Johanniterstift noch sehr genau. Mit geübtem Griff nehmen sie die Kaffeemühlen und Mörser in die Hand, mit denen zu Demonstrationszwecken einige Körner zu feinem Mehl werden. Dozentin Natascha Lenkheit-Lehnen hat bereits gemahlenes Mehl in Tüten mitgebracht. Astrid Sökefeld, Mitarbeiterin im Sozialen Dienst der Wassenberger Pflegeeinrichtung, ist begeistert vom Engagement und vom Miteinander. Viele der Tätigkeiten oder Gegenstände hätten einen hohen Wiedererkennungswert, etwa die früher häufig gebräuchlichen Kaffeemühlen. Sibylle Schwarz ist 104. Nächsten Monat wird die rüstige Dame 105. Voller Elan hängt sie die Nudeln zum Trocknen an den Besenstielen auf, freut sich auf das Mittagessen unter freiem Himmel: Nudeln mit Tomatensauce. Begleitet wird die Wassenbergerin, deren Mann nicht mehr heimkehrte im Zweiten Weltkrieg, von ihrer Tochter Roswitha Sauer. Nach rund dreieinhalb Stunden treten die 25 Teilnehmer den Heimweg an. Viele wollen bei den nächsten Treffen wieder dabei sein. Dann geht es um Wolle und Äpfel.