Haus Beeck Pape pausiert, aber nur im nächsten Jahr

Pape pausiert – So heißt nicht etwa ein neues Veranstaltungsformat des Beecker Bühnenkünstlers, sondern so lautet eine Entscheidung, die Christian Pape mit seinem Team schweren Herzens gefällt hat. Für das Stammpublikum ist es eine wahrlich bittere Pille: Im kommenden Jahr wird es weder das über die Stadtgrenzen weit hinaus bekannte Konzertformat „Pape grillt“ noch die nicht minder populären Varieté-Shows „Pape macht Zirkus“ vor der historischen Kulisse von Haus Beeck geben. Die finanziellen Risiken infolge der Energiekrise sind für den Veranstalter, der im Hauptberuf Comedian ist, einfach zu groß. Zwar sei das Interesse an beiden Formaten ungebrochen groß, so Pape. „Ich weiß um die Zugkraft. Aber ich sehe auch die Sorgen und Ängste der Menschen, die nicht wissen, wie sich die Strom- und Energiepreise entwickeln und wie viel Geld am Ende im Portemonnaie übrig bleibt.“