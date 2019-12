Fußballturnier in Wegberg : Sportliches Zeichen gegen Rassismus gesetzt

Wegberg „Fair Play“-Fußballturnier zwischen der Schule am Grenzlandring Wegberg und der Hauptschule Odenkirchen.

Den Hauptschülern aus Wegberg und Mönchengladbach machen zunehmend rassistische Gewalttendenzen in der Gesellschaft, aber auch auf Sportplätzen Sorgen – daraus entwickelte sich im Rahmen der Schulsozialarbeit und des Sportunterrichts an beiden Schulen der Wunsch, hiergegen ein deutliches Zeichen zu setzen.

Schulsozialarbeiter Semi Ayadi, der an beiden Schulen unter anderem als Antigewalttrainer arbeitet, entwickelte mit Schülern beider Schulen gemeinsam dann die Idee, in einem Fußballturnier zu demonstrieren, wie einfach und selbstverständlich im Schulalltag, im allgemeingesellschaftlichen Umgang miteinander, aber auch im Sport „Fair-Play“ sein kann.

So begegneten sich in der Zweifachsporthalle der Stadt Wegberg 40 Schüler aus insgesamt sieben Nationen und traten in vier Mannschaften unter dem Motto: „Wir kicken fair“ fußballerisch in einem spannenden Turnier miteinander gegen Rassismus und Gewalt an. Unterstützt wurde das Projekt im Rahmen der Bildungsoffensive des Kreises Heinsberg gegen extreme Parteien sowie des vom Land NRW geförderten Projektes „NR-Weltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“.