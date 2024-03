Suchtprävention in Wegberg Theaterstück an der Hauptschule warnt vor Zigarettenkonsum

Suchtprävention im Klassenzimmer: Mit dem Zwei-Personen-Stück „All you need is ..." machte das Aachener Das-Da-Theater jetzt Station in der Wegberger Gemeinschaftshauptschule. Gespannt verfolgten die Siebtklässler in zwei Aufführungen, wie sich die 16-jährige Schülerin Michaela Dräger (gespielt von Carina Krämer) immer mehr verändert. Als erfolgreiche Influencerin mit rund 250.000 Followern gibt sie auf ihrem Social-Media-Kanal namens „Mimis Trendbarometer" Ratschläge für alle erdenklichen Lebenslagen, zum Beispiel Schminktipps. Die Schule möchte sie am liebsten aufgeben und stattdessen hauptberuflich Influencerin werden. Immer mehr wird sie zur Marionette der Zigarettenindustrie.