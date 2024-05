Hauptschüler besuchen Wegberger Unternehmen Dachdecker-Firma sucht Nachwuchs

An einem Flachdachmodell wurde die Kunststofffolie mit Heißluft verschweißt. Es wurden Dachziegel aufs Dach gelegt, eine Regenrinne montiert. Auch die Metallarbeiten wurden zum Nachmachen demonstriert, indem mit einer Schere Formen zugeschnitten wurden. „Viele junge Menschen wohnen heute mit ihrer Mutter alleine, sodass nicht immer ein Mann vor Ort ist, der ihnen handwerkliche Dinge zeigt. So entwickelt sich nicht so leicht Interesse oder Spaß daran“, weiß Marcel Robertz. „Wenn die Schülerinnen und Schüler in die Praxis hineinschnuppern können, erleben sie das gute Gefühl, mit ihren eigenen Händen etwas geschafft zu haben.“ Ziel der Praxistage, die in verschiedenen Unternehmen und Branchen stattfinden, sei es, „dass die Schüler nach dem Abschluss eine Idee für ihre Zukunft haben“.