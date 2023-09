Wegberger Kolbe-Schüler Psychoaktive Substanzen bei Wissenschaftskongress

Wegberg · Am Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg fand nun der Wissenschaftskongress zum Thema „Psychoaktive Substanzen“ statt. Dabei wurden die Arbeitsergebnisse des MINT-Projektkurses in Form eines Projekttages anderen MINT-EC-Schulen aus der Region vorgestellt.

01.09.2023, 05:10 Uhr

Spannende Erkenntnisse lieferte der Wissenschaftskongress des Wegberger Kolbe-Gymnasiums. Foto: MKG

Der Begriff MINT-EC steht für das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit einer Sekundarstufe II und einem großen Portfolio an MINT-Fächern. Dies umschließt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Schuljahr 2022/23 hat sich die damalige Stufe Q1 in ihrem Projektkurs unter der Leitung von Barbara Rüth, Astrid Schreier und Andrea Schwaiger mit dem Thema „Synthese, Analyse und Nachweis psychoaktiver Substanzen und ihre Wirkung im Gehirn“ auseinandergesetzt. Dazu unternahm man Exkursionen zum Forschungszentrum Jülich, zum Röntgen-Museum in Remscheid, dazugab es auch einen Workshop im Rölab, um den Schülern des Projektkurses umfassende Ergebnisse zu ermöglichen. Zum Wissenschaftskongress kamen das Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium Mönchengladbach und das Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst. Zuerst standen drei Impulsvorträge von sechs Schülern des MKG auf dem Plan. Sie referierten zum Thema „Crystal Meth“, über die Wirkungsweise von Alkohol im Gehirn und über die Funktionsweise des MRT. Nach den gelungenen Präsentationen gingen die Besucher zu den drei vorbereiteten Workshops. Dort konnten sie durch Podcasts und einer erarbeiteten Kurzpräsentation mehr über die sogenannten Magic Mushrooms erfahren. Zudem lernten sie die physikalischen Untersuchungsmethoden kennen, die angewendet werden, um die Veränderung im Gehirn zu erfassen. Durch Rollerfahren oder Bauklötzestapeln mit einer Promille-Brille erlebten sie die Wirkung von Alkohol aus nächster Nähe. So haben alle Teilnehmer an diesem gelungenen Nachmittag viele neue interessante Fakten und Informationen über psychoaktive Substanzen und dessen Wirkung im Körper gelernt und haben nun sicherlich die beste angemessene Nutzung dieser vor Augen.

(RP)