Kolbe-Gymnasium und Teilhabekreis in Wegberg : Engagement zur Verbesserung der Inklusion

Kolbe-Gymnasium und Teilhabekreis in Wegberg

Wegberg Mit einer Fragebogenaktion sollen Barrieren auch in Wegberg abgebaut werden. Der Lokale Teilhabekreis und Schülerinnen und Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums haben Wege geebnet.

Bereits 2015 wurde von den fünf Lokalen Teilhabekreisen im Kreis Heinsberg die Fragebogenaktion „Wir sind dabei“ ins Leben gerufen, damals unter der Schirmherrschaft von Landrat Stephan Pusch. Mit dieser Aktion wollen die Teilhabekreise für mehr Barrierefreiheit in Geschäften, Arztpraxen, öffentlichen Gebäuden und Restaurants sorgen und auf Inklusion hinweisen. Die Teilnehmer des Teilhabekreises wünschten sich dabei eine Unterstützung durch junge Menschen. Denn durch das gemeinsame Engagement können eventuell Hemmnisse im Umgang mit Menschen mit Behinderungen reduziert werden. Kooperationspartner war das Maximilian-Kolbe-Gymnasium werden. In einer Projektwoche gestalteten die Moderatoren Martina Alba, Judith Preis und Nicole Wölke (alle Mitarbeiterinnen der Gemeindesozialarbeit beim Caritasverband für die Region Heinsberg) drei Projekttage mit Neuntklässlern.

Am ersten Projekttag wurden sie von Christina Hostenbach, Mitarbeiterin der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, und Bodo Keuler, Mitarbeiter der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung unterstützt. Nach einem Dialog mit den Schülern über Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen mit Handicap informierten sie über Behinderungsarten, Wohnformen und Arbeitsmöglichkeiten von Menschen mit Einschränkungen. Infos gab es auch zu Grundlagen der Inklusion und zur Arbeit der Teilhabekreise. Am zweiten Tag lernten sich Schüler und Mitglieder des Teilhabekreises kennen, während man am Folgetag 70 Fragebögen verteilte. Im Rathaus nahm sich Pressesprecher Ulrich Lambertz Zeit, um den Fragebogen entgegenzunehmen. Die Stadt lud die Gruppe auf ein Eis ein. Nun bleibt abzuwarten, wie viele der Fragebögen zurückgesendet werden und wem 2023 ein Signet verliehen werden kann.