Grundschule Arsbeck – Schulverbund Arsbeck-Wildenrath: Abtauchen in bunte Lesewelten

Die 220 Schülerinnen und Schüler der katholischen Grundschule Arsbeck – Schulverbund Arsbeck-Wildenrath präsentierten beim Schulfest sehr vielfältige Ergebnisse ihrer Projektwoche „Lesewelten“.

Dabei gab der Refrain des Liedes „Lesen heißt auf Wolken liegen“ mit den weiteren Zeilen „oder wie ein Vogel fliegen. Such dir aus, was dir gefällt! Schau von oben in die Welt!“ gleichzeitig das Motto wieder. „Die Projektwoche war diesmal standortbezogen“, erläuterte Gisela Unland, „die Kinder haben unter anderem zu den Büchern gebastelt und Kinder aus anderen Klassen kennengelernt.“ Sie konnten ein wenig in eine andere Welt abtauchen, fügte sie an, dabei sei es wichtig gewesen, Lesen und Literatur mal ganz anders zu erfahren. Zu jeder Projektgruppe umriss je ein Kind, in welcher Weise es sich mit den Büchern auseinander gesetzt hatte. Die jeweiligen Ergebnisse waren vor allem in den Klassenräumen sowie in Sporthalle und Gymnastikraum zu sehen. Mit Fokus auf moderne Technik hatte beispielsweise eine Gruppe zur Geschichte „Der Superwurm“ programmierte Filmsequenzen auf iPads erstellt – somit wurden einzelne Figuren beim Vorlesen mit Sprechblasen, Stimmen und Bewegungen lebendig. Ein „Stop-Motion-Film“ war daneben zum Buch „Der schaurige Schusch“ entstanden: 300 Fotos waren zusammengestellt. Für beide Beiträge wurde ein iPad-Koffer des Kreises ausgeliehen, erzählte Marion Loscha, eine der Leiterinnen.