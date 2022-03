Zwischen Merbeck und Schwaam : Grünes Licht für Bürgerradweg

Wegberg Das Teilstück zwischen Merbeck und Schwaam soll 2023 gebaut werden. Bürgerinnen und Bürger setzen sich seit vielen Jahren dafür ein.

Seit Jahren setzen sich Bürgerinnen und Bürger aus Schwaam, allen voran Hubert Michiels, für einen Radweg von Merbeck nach Schwaam ein. Nachdem bereits im September 2020 eine Vereinbarung zwischen der Stadt Wegberg und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zum Bau des Radwegs entlang der L 367 zwischen den beiden Ortschaften geschlossen worden war, kommt jetzt wieder Bewegung in das Projekt: Der Technische Beigeordnete Frank Thies teilte im Bauausschuss mit, dass sich seit Mitte März alle erforderlichen Grundstücke im Eigentum der Stadt befinden. Die Planungen seien abgeschlossen, Bodengutachten und Artenschutzprüfung beauftragt, so Thies. Damit steht einer Realisierung nichts mehr im Weg.

„Als ich 2017 – kurz nach meiner Wahl in den Landtag – von Hubert Michiels auf den Radweg angesprochen wurde und er mir schon den Schriftverkehr mit meinem Vor-Vor-Gänger Franz-Josef Pangels vorlegte, war mir bewusst, dass sich hier schon viele bislang vergeblich versucht hatten“, erinnert sich Thomas Schnelle. „Durch die Möglichkeit der Bürgerradwege konnte gemeinsam mit der Stadt dann doch eine Lösung gefunden werden.“

Das neue Teilstück hat eine Länge von knapp 1,8 Kilometern, beginnt am Ortsausgang Merbeck und endet in Schwaam im Bereich der Gaststätte Timmermanns. Der Rad-Gehweg soll 2,50 Meter und der Trennstreifen zwischen Fahrbahn und Rad-Gehweg 1,75 Meter breit sein. In Schwaam und im Bereich der Ortsdurchfahrt Vennheyde wird er teilweise auf die Straße geführt und durch Schutzstreifen abgetrennt.