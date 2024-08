Grüne Oase in Wegberg Besucher staunen über exotische Pflanzen

In der gemütlichen Scheune, in der einige Hobbykünstler ihre Verkaufsstände aufgebaut haben, gönnt er sich eine kurze Verschnaufpause mit einer Tasse Kaffee und Keksen. „Es gibt kein Hausmittel, das hilft“, setzt er seine Ausführungen zum Thema Schnecken fort. Er rät, immer wieder Schneckenkorn zum Bekämpfen einzusetzen. Durch die wirksame Eisen- Kupfer-Verbindung würden die ungebetenen Garten-Gäste effektiv vernichtet. Die menschlichen Besucher auf seinem weitläufigen Areal sind ihm weitaus lieber. Aus dem gesamten Kreis Heinsberg und darüber hinaus sind Interessierte nach Klinkum gekommen, um die seltenen Baumfarne zu bestaunen, die an Stämmen wachsen und die Kleo Montforts von seinen Fernreisen mitgebracht hat. Manche Exemplare hat er auch einfach nur bestellt und liefern lassen. Sie stammen aus Indonesien, Australien, Vietnam, Neuseeland, Sri Lanka, Malaysia, Bolivien oder Chile – und gedeihen prächtig in ihrem neuen Zuhause in Klinkum. Etwa 30 unterschiedliche Arten sind hier anzutreffen, dazu noch mal 20 Bodenfarn-Arten.