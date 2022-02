Müllentsorgung in Wegberg : Grünabfuhr mit optimierten Routen und mehr Fahrzeugen

Im März startet die Firma Schönmackers in Wegberg mit den Grünschnittabfuhren. Foto: Harold Jagusch

Wegberg Nachdem die Grünabfuhr im vergangenen Jahr für Verdruss gesorgt hatte, will die Firma Schönmackers im März mit optimierten Routen und mehr Fahrzeugen starten.

Im kommenden Monat startet die Firma Schönmackers mit den Grünschnittabfuhren in Wegberg. Zusätzlich zur Biotonne wird eine Entsorgung pflanzlicher Grün- und Gartenabfälle aus privaten Haus- und Gartengrundstücken angeboten. Dazu gehören Baum, Hecken,- und Strauchschnitt, Rasenschnitt, Zimmer-, Balkon-, Garten- und Gemüsepflanzen sowie Laub- und Pflanzenreste.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Zahl der Abholtermine von zehn auf sechs reduziert. Das sorgte bei Anwohnern unter anderem in Dalheim-Rödgen für Verdruss, weil sich der Grünschnitt an ihren Grundstücken türmte und lange liegenblieb. Die Abfuhrrouten wurden nach Auskunft der Firma Schönmackers nun optimiert und die Anzahl der Fahrzeuge am Entsorgungstag erhöht, um dem Volumen gerecht zu werden. Wichtig ist: Der Grünschnitt darf allerdings nicht mehr in Plastik verpackt werden. So verpackter Grünschnitt wird künftig nicht mehr abgeholt. Die Stadt Wegberg weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Restmüll aller Art wie zum Beispiel Verpackungen aus Kunststoff verboten sind – dazu gehören auch Müllsäcke aus Kunststoff.

Nach wie vor sind zu viel Plastik und Kunststoffarten in Grünabfällen. Für das Recycling stellt dies ein großes Problem da. Denn der Grünschnitt landet nicht – wie Restmüll – in der Müllverbrennungsanlage, sondern wird als Düngemittel für die Landwirtschaft aufbereitet und so verwertet. Größere Kunststoffteile können entfernt werden, jedoch bleiben kleinere Splitter und Kunststoffreste im aufbereiteten Grünabfall und gelangen so auf die Felder.

Die Stadt Wegberg appelliert an die Bürger, Grün- und Gartenabfälle gebündelt, in kompostierbare Papiersäcke oder in offene, feste oder wiederverwertbare Behältnisse zu füllen und nicht in Müllsäcke aus Kunststoff.

Die Termine finden Sie wie gewohnt in Ihrem Abfallkalender auf www.schoenmackers.de oder über die Apps Müllalarm und MyMüll.

