Neues Projekt der Vianobis Wegberger Winterhöfe ein Erfolg

Und obwohl der 6. Dezember noch über zwei Wochen lang auf sich warten lässt, war auch der Nikolaus schon frühzeitig zu Besuch: Ab 16 Uhr gab es Präsente, die bei Groß und Klein für glückliche Gesichter sorgten. Klar wurde schnell: In dieser Veranstaltung steckt jede Menge Arbeit und Liebe fürs Detail. Der Teamleiter des Vianobis Standorts Wegberg, Maximilian Böing, erklärte am Rand der neuen Veranstaltung, dass das Projekt ohne die wochenlange Zusammenarbeit zwischen Betreuern und Betreuten nicht so, wie es an diesem Wochenende stattgefunden hat, hätte glücken können.