Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus : Scheune brennt in Rath-Anhoven nieder

In der Nacht auf Montag brannte die Scheune, die als Lagerhalle genutzt wurde, nieder. Foto: Uwe Heldens

Rath-Anhoven Der Einsatz an der Rather Straße zog sich von Sonntagabend durch die ganze Nacht hin. Dank schneller gezielter Löschangriffe konnten benachbarte Häuser gehalten werden. Noch am Montagmorgen flammten Glutnester auf.

Eine in Vollbrand stehende Scheune in Rath-Anhoven hielt die Feuerwehr der Stadt Wegberg die ganze Nacht zu Montag in Atem. Gegen 20 Uhr am Sonntagabend ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein.

Gemeldet war laut Dietmar Gisbertz, Leiter der Wegberger Feuerwehr, zunächst ein Brand im Bereich des Dachstuhles eines ehemaligen Gehöfts, das als Wohngebäude und Lagerhalle genutzt wird. Bereits bei der Anfahrt nahmen die Wehrleute und die weiteren Rettungskräfte hellen Feuerschein wahr, sodass man unmittelbar von einem großen Einsatz ausgehen musste. „Darum haben wir schnell weitere Kräfte nach Rath-Anhoven nachgefordert“, sagte Gisbertz.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines Anbaus in Vollbrand, dieser hatte bereits auf das Wohngebäude und das Dach einer angrenzenden Lagerhalle übergegriffen“, beschrieb der Wegberger Wehrleiter die vorgefundene Situation. Gisbertz, der den Einsatz leitete, löste dann mit dem Alarmstichwort „Feuer 3“ Vollalarm für alle Einheiten in und um Wegberg aus. Der Rettungsdienst seinerseits löste einen so genannten Massenanfall von Verletzten (MAnV) der Stufe 5 aus, weil klar war, dass mehrere Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden mussten. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwischenzeitlich war die Drehleiter der Feuerwehr Erkelenz an der Einsatzstelle an der Rather Straße eingetroffen und wurde als zweite Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt. „Zur weiteren Unterstützung wurde von der Feuerwehr Wassenberg die Informations- und Kommunikationseinheit alarmiert. Diese hatte den Auftrag zum Führen eines Bereitstellungsraumes für die nachalarmierten Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW). Zusätzlich wurden durch die Drohnengruppe dieser Einheit Luftbild-Übersichtsaufnahmen mit Wärmebildsignatur erstellt. „Hierüber können der Brandverlauf sowie Glutnester dargestellt werden, da das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden darf“, erläuterte Dietmar Gisbertz. Gerade die Feuerwehren aus Wegberg und Wassenberg haben sich auf den Einsatz von Drohnen spezialisiert, und auch in Rath-Anhoven zeigte sich, wie wertvoll dieses technische Hilfsmittel ist, um die Lage aus der Luft beobachten und entsprechende Entscheidungen treffen zu können.

Das Wohnhaus, das an die Scheune grenzte, soll sich im Umbau befinden. Dessen Dach fing zwar Feuer, doch mit einer Riegelstellung gelang es der Feuerwehr, dieses und ein weiteres benachbartes Haus zu halten.

Die Kreisleitstelle richtete eine abgesetzte Führungsstelle ein, während auch die Kreisbrandmeisterei sich ein Bild von dem Geschehen in Rath-Anhoven gemacht hatte. Das PSNV-Team des Kreises Heinsberg leistete vor Ort die psychologische Notfallversorgung für die Bewohner und auch Anwohner.

Weil für die Wegberger Feuerwehr Vollalarm galt, stellte ein Löschzug mit den Einheiten Merbeck und Rickelrath auf der Feuerwache an der Venloer Straße den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Die Brandursache ist derzeit nach wie vor unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache jedoch schon aufgenommen. Darüber hinaus befinden sich der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Wegberg, der Baubetriebshof sowie der Baufachberater des THW und der Ortsverband Hückelhoven des THW an der Einsatzstelle. Das Technische Hilfswerk sorgte bei dem nächtlichen Einsatz für eine großflächige Ausleuchtung der Einsatzstelle, durch die Fachgruppe Räumen wurde eine einsturzgefährdete Wand sowie weitere Bereiche eingedrückt. Im Bereich der Einsatzstelle musste zur Verkehrssicherung eine halbseitige Sperrung der Rather Straße sowie ein Halteverbot eingerichtet werden.