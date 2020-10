In Merbeck am Pfarrheim : Grenzlandschau für Rassegeflügel mit Hygienekonzept

Bei der Geflügelschau in Merbeck dürfen sich maximal 100 Personen gleichzeitig im Ausstellungsgelände aufhalten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Merbeck Maskenpflicht, Eintragung und zahlenmäßige Beschränkung von Besuchern, Einbahnstraßenregelung und Desinfektion sind Schutzmaßnahmen.

Für die Geflügelliebhaber Merbeck wies deren Vorsitzender Andreas Theißen am Mittwoch ausdrücklich darauf hin, dass die für das Wochenende geplante Geflügelschau stattfindet – unter Hygiene-Sicherheitsvorkehrungen, versteht sich.

„Auch bei Gefährdungsstufe 2, wenn also die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen den Schwellenwert 50 übersteigen, dürfen wir die Veranstaltung durchführen“, sagte Theißen.

Die Geflügelliebhaber Merbeck sind am 24. und 25. Oktober Ausrichter der 36. Merbecker Grenzlandschau für Rassegeflügel am Pfarrheim und im Park neben der Kirche in Merbeck. Präsentiert werden am Samstag in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr etwa 450 Tiere in den Sparten Wassergeflügel, Wasserziergeflügel, Hühner, Zwerghühner und Tauben. Diese Veranstaltung findet wegen der Pandemie als Ersatz für die große Landgeflügelschau „Land un Höhner“ mit dem beliebten abendlichen „Höhnerball“ statt.

Der Vorstand der Geflügelliebhaber Merbeck habe über Monate an dem Konzept gefeilt, erklärte der Vorsitzende. Nun gilt am kommenden Wochenende Maskenpflicht, die Besucher werden namentlich erfasst und gehen in einer „Einbahnstraße“ an den Ausstellern vorbei. „Maximal 100 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem gesamten Gelände aufhalten“, informierte Andreas Theißen.