Ukrainische Künstler in Wegberg Gregorianische Klänge kombiniert mit modernem Pop

Die zahlreichen Zuhörer im ausverkauften Wegberger Gotteshaus zeigten sich beeindruckt von dem stimmgewaltigen, professionellen Gesangsvortrag, der sich durch einstimmig vorgetragene Lieder ohne musikalische Begleitung in lateinischer Sprache auszeichnet. Bereits seit 2011 nehmen The Gregorian Voices ihr Publikum mit auf eine ungewöhnliche Reise, treten dabei das anspruchsvolle Erbe des einstigen Männerchors Gloria Dei an. Klassisch-gregorianische Choräle, die auf den um das Jahr 600 verstorbenen Papst Gregor zurückgehen, orthodoxe Kirchengesänge, Lieder und Madrigalen der Renaissance und des Barock sowie Frank Sinatras unvergessener Evergreen „My way" wechseln sich dabei ab.