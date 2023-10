Glasknochenerkrankung in Wegberg „Wenn ich kiffe, dann geht’s mir gut“

Dutzende Knochenbrüche als Kind, starke Schmerzen in jeglichen Körperteilen, soziales Missverständnis: Schon sein ganzes Leben lang leidet Ralph Stroinski an Osteogenesis imperfecta, kurz OI, umgangssprachlich Glasknochenkrankheit genannt. Von ihr gewusst hat er aber lange Zeit nicht. Dass die Erkrankung Teil seines Lebens ist, erfuhr der 42-Jährige erst vor zwei Jahren. Und somit kurz nach seiner Lebenskrise, kurz nachdem seine Krankheit ihn in den Rollstuhl zwang, kurz nachdem er mit den Nerven am Ende war. Nach etlichen Versuchen, seinen Schmerz zu lindern, fand Stroinski etwas, was ihm hilft: medizinisches Cannabis. Doch seine private Krankenversicherung will die Schmerztherapie nicht zahlen.