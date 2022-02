Glasfaserausbau in Wegberg : Schnelles Internet für den Innenring

Wegberg Ab der kommenden Woche werden die Glasfaserkabel verlegt. Sieben Bauabschnitte sind vorerst geplant, beginnend mit der Freiheider Straße und der Maaseiker Straße.

Zunächst beginnt das beauftragte Unternehmen am 15. Februar mit dem Ausbau auf der Freiheider Straße und der Maaseiker Straße. Anschließend geht es weiter über die Echter Straße und die Kreuzherrenstraße. Auf der Maaseiker Straße wird die Verlegung überwiegend in der Grünbankette stattfinden, so dass der Gehweg auch während der Bauarbeiten uneingeschränkt genutzt werden kann. Das Parken wird in der Bauzeit allerdings nur eingeschränkt möglich sein.