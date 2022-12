Glasfaser in Wegberg Infoabend zum Ausbau in Bissen, Watern und Brunbeck

Damit die Bürgerinnen und Bürger in diesen Ortschaften das Glasfasernetz und seine Möglichkeiten kennenlernen können, lädt Deutsche Glasfaser alle Haushalte am Mittwoch, 7. Dezember, um 18 Uhr zum Infoabend in das Forum Wegberg, Burgstraße 6, ein. Auf dem Programm stehen Informationen rund um den möglichen Netzausbau in Bissen, Watern und Brunbeck, zum Unternehmen Deutsche Glasfaser und zu den buchbaren Leistungen. Im Anschluss an die Präsentation erhalten die Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen an die Experten zu stellen.