Live-Musik in Wegberg Ghettofish rocken am 9. März die Alte Post

Dabei ist genau dieses Konzert etwas ganz Besonderes für die Musiker: „Vor ziemlich genau vier Jahren haben wir unser Heim-Debütkonzert in der Alten Post in Wegberg gegeben“, erinnert sich Gitarrist und Sänger René Schatto. „Es war ein denkwürdiger Abend, denn die Stimmung in der Alten Post war grandios, die Hütte war voll und das, obwohl Corona damals die Krallen schon heftig ausgefahren hatte – insbesondere im Kreis Heinsberg.“ Die Wegberger haben sich aber nicht abschrecken lassen und haben mit der Band das letzte Konzert in der Alten Post gefeiert. Jetzt kommen sie mit einem Freikonzert wieder.