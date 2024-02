Wegberger Mühlengespräch Gesundheitsminister Laumann über medizinische Versorgung auf dem Land

Ein „großes Thema in der Gesellschaft“, ein „großes Thema auf dem Land“ – das Gesundheitswesen, dessen Organisation und Finanzierung hatte das 5. Mühlengespräch der Wegberger CDU zum Inhalt, den CDU-Landesminister Karl-Josef Laumann zelebrierte. Dass Fragen zum Gesundheitswesen auch kommunalpolitische Themen sind, hatte Wegbergs CDU-Chef und Bürgermeisterkandidat Marcus Johnen schon in seiner Begrüßung qualifiziert, rund 130 Interessenten waren dazu in der städtischen Burg erschienen.