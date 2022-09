SFZ aus Heinsberg lädt ein : Gesprächskreis für pflegende Angehörige in Wegberg

Wegberg Die Pflege eines Angehörigen oder die Sorge um einen nahestehenden Menschen kann tagtäglich zu besonderen Herausforderungen in der Beziehung, der Organisation des Betroffenen und auch des eigenen Lebens führen.

Die Gruppe trifft sich an jedem vierten Montag im Monat in der Begegnungsstätte der AWO auf der Maaseiker Straße 47 in Wegberg. Das nächste Treffen findet am Montag, 26. September, um 14 Uhr statt. Bei Interesse bittet das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum Heinsberg um vorherige Anmeldung beim Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe (KoPS) unter der Telefonnummer 02452 156790, mobil unter 0162 7114149 oder per Mail unter pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de.