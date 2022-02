Job Café in Wegberg : Gespräche rund um den Arbeitsmarkt

Wegberg Das erste Job Café im Jahr 2022 findet am Dienstag, 15. Februar, von 10 bis 12.30 Uhr in der Wegberger Mühle, Rathausplatz 21, statt. Der Eintritt ist frei.

Oft sind gute Ideen für den eigenen Berufsweg vorhanden, in der Umsetzung gestaltet es sich jedoch schwierig. Dies können beispielsweise fehlende Qualifikationen oder Informationen zum Arbeitsmarkt sein. Kostenlose Hilfestellung bieten die Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreis Heinsberg, Petra Büschgens, und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Aachen-Düren, Andrea Hilger.

Kreisweit sind in den kommenden Woche weitere Termine geplant: Am 17. Mai gibt es von 14 bis 17 Uhr ein Job Café im Café Samocca, Hochstraße 19, in Heinsberg. Am 20. September findet das Job Café von 10 bis 12.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Übach-Palenberg, Konrad-Adenauer-Platz 1, statt und am 8. November von 14 bis 17 Uhr im Bürgertreff in Geilenkirchen, Gerbergasse 23.