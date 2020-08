Wegberger Stadtgeschichte : Wildenrather Schaukasten erstrahlt im neuen Glanz

Im Bild die Initiatoren und Unterstützer (v.l.): Philipp Esser, Peter Kaiser, Jörg Sanders, Oliver Korsten und Sascha Jetten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wildenrath Drei Wildenrather sammelten Spenden für die Restaurierung des hölzernen Altertümchens aus den 1960er Jahren. Über 4000 Euro kamen zusammen.

Von Daniela Giess

Ein alter Schaukasten erstrahlt in neuem Glanz: Sascha Jetten, Philipp Esser und Jörg Sander hatten die Idee, das hölzerne Altertümchen wieder auf Vordermann bringen zu lassen. Jetzt wurde das Informations-Schaufenster auf dem Wildenrather Dorfplatz neu aufgestellt.

Wer es betrachtet, fühlt sich zurückversetzt in die Mitte der 1960er Jahre. Die Firmen von damals gibt es heute zum großen Teil nicht mehr – bis auf zwei Ausnahmen. Mit Hilfe von Anzeigen in verschiedenen Größen wurde unter anderem Werbung gemacht für die Pension Myhler Schweiz in Wassenberg, die Kohlenhandlung Erdweg, die Seidenweberei Sonnenschein sowie Holzhandlung und Sägewerk Feemers.

Info Platz für Plakate der Ortsvereine Restaurierung Rund drei Jahre vergingen, ehe der alte Schaukasten jetzt auf dem Wildenrather Dorfplatz in neuem Glanz erstrahlt. Initiative Sascha Jetten, Philipp Esser und Jörg Sander entschlossen sich 2017, um Spenden für die Instandsetzung zu bitten. Viele Firmen und Privatpersonen unterstützten das Vorhaben. Hinweise Auf der Rückseite ist jetzt Platz für Plakate der Ortsvereine, die für ihre Veranstaltungen werben können.

In einer Zeit, in der es das Internet noch nicht gab, ein gutes Mittel, um Neuankömmlinge und andere Interessierte über den örtlichen Handel in Kenntnis zu setzen. Ein Werbeunternehmen verkaufte die Anzeigen. In der Mitte des historischen Schaukastens war Platz für die Geschichte des Ortes und seine Darstellung im Jahr 1965. Unter den Punkten „Wer“, „Wo“, „Was“ und „Wie“ erfuhr der Betrachter, wo er sich befindet: im Amtsbezirk Myhl im nördlichen Teil des früheren Landkreises Erkelenz, nicht weit von der Grenze zu Holland. Drei Gemeinden bildeten den Amtsbezirk Myhl: Wildenrath, Myhl sowie Arsbeck, zu dem auch Dalheim-Rödgen gehörte.

Der Amtsbezirk sei Ende 1961 2932 Hektar groß gewesen, insgesamt 7262 Einwohner wurden gezählt, dazu die vielen hundert britischen Soldaten und Offiziere. Als „bezeichnend für Wildenrath“ wird der Nato-Flugplatz mit seinen Düsenmaschinen beschrieben. Auch ein kurzer Ausflug in die Geschichte ist enthalten. Darin wird erwähnt, dass Wildenrath bereits in karolingischer Zeit über eine klare christliche Prägung verfügt habe. Schon im neunten Jahrhundert habe die Kirche im Ort gestanden, die zum ersten Mal 1118 urkundlich erwähnt worden sei. Auch an den Ritter Rabado von Odenkirchen wird erinnert, der im Jahr 1298 Edelherr von Haus Wildenrath gewesen sei, dessen Lehnsrechte später beim Herzog von Brabant gelegen hätten. Als alter Siedlungskomplex befinde sich das Anwesen inzwischen im Besitz des Bundes.

Ein weiterer wichtiger geschichtlicher Punkt auf der Infotafel: der Rathaus-Neubau in Wildenrath, der 1960 begann. Das Gebäude stelle den räumlichen Mittelpunkt des Amtsbezirks Myhl dar, es stehe für die kommunale Entwicklung und den Auftakt der neuen, zukünftigen Arbeit. Das Papier im alten Schaukasten sei stark aufgequollen gewesen, berichtete Sascha Jetten bei der offiziellen Übergabe, die aus Corona-Gründen nur im kleinen Kreis mit den wichtigsten Großsponsoren stattfinden konnte.

Mehr als 4000 Euro wurden eingesammelt für die Instandsetzung des Schaukastens. Wegen des erforderlichen Umbaus der Schultreppe musste der alte Schaukasten vor drei Jahren entfernt werden. Auch in Myhl und Arsbeck seien seinerzeit solche Tafeln aufgestellt worden, weiß Jetten. „Die Tafel Myhl befindet sich im dortigen Heimatmuseum und unterscheidet sich gänzlich von der hiesigen, die Arsbecker Tafel konnte nicht ausfindig gemacht werden.“ Dankbar sind die drei Initiatoren den Großsponsoren. Aber auch viele interessierte Privatleute hätten mit ihren kleinen Geldbeträgen den Fortbestand des Altertümchens auf dem Dorfplatz gesichert. Die Tischlerei Peter Kaiser habe nicht nur den alten Holzkasten überarbeitet, sondern ihn auch noch in ein neues Gestell gesetzt und ein Spitzdach verbaut.