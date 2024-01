Wegberger sammelt Modell-Porsches Kleine Autos, große Träume

Stoßstange an Stoßstange reihen sich die verschiedensten Porsche-Modelle im Maßstab 1:87 auf den Regalböden in den Vitrinen von Gerd Eder aneinander, nach Modell und Farbe sortiert. Da gibt es kleine Porsches des Herstellers Herpa Modellbau neben Bub, Minichamps und Spark, entweder als schnittiger Rennwagen oder auch in verschiedenen Farben wie Lila, Rot, Blau und Grün oder sogar Chrom. Rund 3000 verschiedene Modell-Porsches hat der 74-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt, und es kommen stetig neue hinzu.